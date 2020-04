Pós-pandemia: Afonso Lins planeja Crea mais tecnológico e inovador

Tecnologia e inovação é uma das principais propostas da campanha do candidato à presidência do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas (Crea-AM), eng. Afonso Lins. Pensando em como a tecnologia está cada vez mais presente na engenharia, agronomia e geociências, o candidato acredita que a sede desses profissionais tem que estar de acordo com as inovações disponíveis e que possam facilitar no desenvolvimento do trabalho dos profissionais do sistema.

Um dos seus primeiros passos nesse caminho é a inovação na procura das oportunidades de emprego para os profissionais, criando uma inteligência artificial capaz de buscar vagas de trabalho fazendo uma varredura na internet e disponibilizando a vaga de acordo com o perfil cadastrado no site do Crea-AM. “Quero que a empregabilidade cresça cada vez mais na nossa classe, e como sei que às vezes uma mão de obra humana não consegue alcançar todas essas vagas, estamos desenvolvendo essa possibilidade tecnológica que conseguirá encontrar todas essas oportunidades”, afirmou Afonso.

Além disso, estará disponível ainda este ano o “Crea Cidadão”, que é um sistema de denúncia de fiscalização pelo celular. “Essa novidade será lançada ainda em 2020, assim que retornar do licenciamento, após as eleições. Com ele a sociedade vai ter muito mais facilidade para denunciar obras irregulares, usando o celular. E consequentemente, essas denúncias asseguraram mais ainda a segurança da nossa sociedade”, relatou.

O objetivo de Afonso é que a toda a classe de profissionais possa cada vez mais usufruir das novas tecnologias. “Estamos trabalhando para que nosso Conselho seja cada vez mais tecnológico. É direito do profissional aproveitar as oportunidades que irão surgindo na classe. e nosso dever proporcionar isso a eles”, finalizou Afonso.