Pós-Graduação em Gestão Tributária na ZFM é lançada pela Nilton Lins

Com 55 anos de existência, muitos recordes de produção e faturamento e vitoriosa em mais um enfrentamento a riscos de perder sua competitividade, a Zona Franca de Manaus é o tema do curso de pós-graduação “Gestão Tributária na ZFM”, lançado na noite de ontem (9), pela Universidade Nilton Lins, em parceria com o Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM).

O curso de especialização terá duração de oito meses e será realizado de forma híbrida, com aulas presenciais e também na plataforma on-line da universidade.

O público-alvo é formado por economistas, administradores e profissionais de todas as áreas que atuam direta ou indiretamente na gestão dos processos e atividades das empresas instaladas no Polo Industrial de Manaus.

A parceria firmada ontem pela reitora da Universidade, Gisélle Lins Maranhão e pelo vice-presidente do Corecon-AM, Judah Torres, também prevê o desconto de 50% no curso para os associados da entidade profissional, benefícios para inscrição em outros cursos de graduação e também o desenvolvimento do programa curricular e a participação de representantes do conselho entre os docentes da pós-graduação.

As inscrições para o curso de pós-graduação “Gestão Tributária na ZFM” tem início na próxima semana e poderão ser realizadas no site da Universidade (universidadeniltonlins.com.br) e também pelo aplicativo WhatsApp no número 92. 99188-8605.

Com informações da assessoria da Universidade Nílton Lins