Por um mundo de mais conquistas para as mulheres

Nos últimos anos o empoderamento feminino vem sendo tema de destaque na mídia e em rodas de conversas. A mulher ampliou sua atuação na política, no gerenciamento de grandes organizações, no ativismo por todo o mundo. Ao mesmo tempo, entendeu e fez entender a importância de cuidar melhor de si, da existência de políticas de atenção e da ampliação de redes de apoio para que possa exercer seus variados papeis na sociedade.

Neste mês de março, quando o mundo comemora o Dia Internacional da Mulher (Dia 8), a Prefeitura de Manaus reforça o seu comprometimento com cada mulher da cidade, disponibilizando ampla rede para os cuidados com sua saúde, com a oferta de consultas e exames, incluindo o preventivo, mamografia e acompanhamento pré- natal. Uma assistência que, aliás, começa ainda na primeira infância e acompanha a mulher em todas as fases de sua vida.

Em outra ponta, a prefeitura também tem ampliado cada vez mais a oferta de cursos e capacitações para as mulheres, garantindo a elas a oportunidade para que busquem sua posição no mercado de trabalho. Uma visão que ocorre também dentro da administração municipal, com a valorização de cada servidora, muitas na linha de frente das secretarias.

Completam a rede de apoio, as creches e escolas de educação infantil, disponíveis em todas as zonas da cidade e que garantem às mulheres trabalhadoras a oportunidade de exercerem suas profissões deixando seus filhos em segurança e com alimentação rica em nutrientes.

Para as mulheres que tenham enfrentado problemas com seus companheiros, o município de Manaus oferece acolhimento, garantindo ainda uma rede de profissionais ao seu lado, como psicólogos e advogados, para a busca do bem-estar e empoderamento.

É com admiração e respeito que esta gestão parabeniza a cada mulher por esta data, para que se cuidem, lutem, alcancem e conquistem o que desejarem. Parabéns, mulheres de Manaus!