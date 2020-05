Por causa da pandemia, prazo para alistamento militar é estendido até 30 de setembro

A partir de agora, vai até 30 de setembro o prazo para o alistamento militar de quem completa 18 anos este ano. A mudança já está publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira, e foi determinada pelo governo federal devido à pandemia da Covid-19.

Normalmente, o alistamento deve ser feito nos seis primeiros meses do ano em que a pessoa completa 18 anos. Para se alistar, é preciso acessar o site www.alistamento.eb.mil.br ou comparecer à Junta de Serviço Militar mais próxima da sua residência.

Os brasileiros naturalizados terão prazo de noventa dias para receberem o certificado de naturalização. Para esse grupo, o alistamento é feito, normalmente, dentro de 30 dias, a partir do recebimento do certificado. Com o decreto desta sexta, o prazo foi prorrogado para 90 dias.

Lembrando que é obrigatório o alistamento de todo brasileiro do sexo masculino, no ano em que chega à maioridade. Se perder o prazo, fica sujeito a multa e em débito com o serviço militar. Isso significa que ele fica impedido de se inscrever em concurso público ou tomar posse de cargo no funcionalismo público; além de não poder tirar carteira profissional, assinar contrato ou receber prêmios dos governos federal, estadual ou municipal.

Após o alistamento, o cidadão deve consultar no site do Exército brasileiro para saber se foi dispensado ou encaminhado para a seleção de prestar serviço em uma das Forças Armadas: Exército, Marinha ou Aeronáutica.

Por AGÊNCIA BRASIL