População de Benjamin Constant ganha obras importantes no aniversário do município

Na comemoração dos 122 anos de Benjamin Constant, tem novidade para a saúde da população. No dia 29 de janeiro, o prefeito David Bemerguy, o vice-prefeito Sebastião Dias e o secretário de Saúde Leusoney de Castro entregaram três importantes obras que vão melhorar ainda mais o atendimento médico dos benjaminenses: inauguração da UBS Fluvial ACS Dona Dalila, que vai percorrer as comunidades ribeirinhas, reinauguração do Hospital Geral Dr. Melvino de Jesus, no bairro de Coimbra, e da UBS Enfermeira Leontina Lima da Silva, no Centro.

A UBS Fluvial ACS Dona Dalila será no porto do Dnit, resultado de um investimento de quase R$ 2 milhões do Ministério da Saúde e de cerca de R$ 900 mil de recursos próprios do município, o hospital flutuante tem toda a estrutura para garantir um atendimento de qualidade às famílias ribeirinhas: farmácia completa, laboratório, consultório médico, consultório de enfermagem, consultório odontológico, sala de procedimentos, sala de vacinas e sala de higienização do material.

A UBS Fluvial, além de levar a saúde até os moradores que vivem na beira dos rios, agiliza o atendimento, pois diminui a necessidade de deslocamento até a cidade. O barco ainda conta com equipamentos de tratamento de toda a água utilizada, além de seis camarotes completos, cozinha, refeitório e área de lazer.

Outra obra entregue é a reinauguração da UBS Enfermeira Leontina Lima da Silva, na Rua 21 de Abril. A unidade ficou mais segura, com substituição da fiação elétrica antiga por fios novos e mais resistentes, e vai proporcionar um tratamento dentário ainda melhor para crianças e adultos, pois ganhou um gabinete odontológico novo. O prédio também recebeu pintura externa e interna nas cores da bandeira do município, além de um muro de proteção.

Para fechar com chave de ouro o dia de entrega de obras na área da saúde, teve a reinauguração do Hospital Geral Dr. Melvino de Jesus, na Rua 13 de Maio. Novos equipamentos, como duas ambulâncias, aparelho de ultrassonografia e autoclave de 250 litros para esterilização de material, além da contratação de dois médicos e dois enfermeiros de plantão, mais um cirurgião e um ortopedista, vão garantir que a população continue sendo bem cuidada.

O Hospital Geral Dr. Melvino de Jesus também passou por reformas que vão dar mais conforto aos benjaminenses, como a construção de marquise para proteger os pacientes que chegam de ambulância. Também houve climatização do prédio, troca de colchões dos leitos e instalação de um amplo estacionamento. A modernização da unidade incluiu telhado em zinco galvanizado, que é um material mais leve e durável; substituição de todas as luminárias por lâmpadas de LED, mais eficientes e econômicas; colocação de vidros novos em janelas e portas; troca dos forros por material em PVC, aumentando a durabilidade; pintura interna e externa; e garagem nova para as cinco ambulâncias que prestam socorro ao município.