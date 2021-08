População de Araçatuba (SP) tem segunda-feira de terror

Criminosos fortemente armados atacaram três agências bancárias no Centro de Araçatuba (SP), no início da madrugada desta segunda-feira (30). Pelo menos três pessoas morreram, segundo a Polícia Civil, sendo dois moradores e um criminoso. Ainda não foi informada quais foram as circunstâncias das mortes. As informações são do G1.

A cidade de Araçatuba fica na região noroeste de SP e tem cerca de 200 mil habitantes.

Conforme apuração da TV TEM, após o ataque ao banco, os criminosos abordaram pedestres e motoristas e os fizeram reféns na cidade. Eles também cercaram bases da Polícia Militar e viaturas.

Para monitorar os policiais, os criminosos contaram com o auxílio de drone. Eles também fecharam algumas entradas da cidade para evitar que equipes cheguem ao local, segundo a polícia.

Após o crime, moradores também relataram que encontraram explosivos e munições nas ruas da cidade. Lojas também ficaram danificadas.

A Polícia Militar isolou algumas ruas da cidade e orienta que os moradores de Araçatuba não saiam de casa até que a situação esteja controlada, pois há explosivos espalhados pela cidade e que podem ser acionados por calor ou movimento.

Devido à gravidade da ocorrência, o Batalhão de Ações Especiais da Polícia (Baep) de São José do Rio Preto (SP) foi acionado para auxiliar no caso.

“É uma sensação horrível, um horror. Moro a poucas quadras do Centro. Ouvi todos os tiros, acompanhando através de vídeos. Não saí de casa e peço à população que fique em casa”, disse o prefeito Dilador Borges.

“Quando iniciou tudo isso, sentimos o drama que seria nossa noite, entrei em contato com o governador João Doria, que através do secretário de Segurança disse que viria reforço de Rio Preto, Bauru e Prudente”, completou Borges.