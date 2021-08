Ponte Rio Negro recebe nova iluminação com LEDs coloridos

O Governo do Amazonas concluiu, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), a obra de revitalização e modernização da iluminação cênica da Ponte Jornalista Phelippe Daou, a Ponte Rio Negro, que liga a capital amazonense aos municípios de Iranduba, Manacapuru e Novo Airão.

O contrato, no valor total de R$ 5.751.876,17, contemplou a revitalização de todos os projetores em LED, coloridos, da iluminação cênica dos pilares centrais da ponte e dos cabos de sustentação da ponte, os estais.

Foram realizados os serviços de troca de todos os dispositivos denominados contatores, que são os comandos da iluminação da via pública e as unidades controladoras digitais automáticas dos refletores da iluminação cênica, situados no vão central da ponte e, ainda, a troca de toda a fiação elétrica e dos cabos eletrônicos dos refletores.

Iluminação Viária

O Governo do Amazonas também concluiu a revitalização da iluminação viária, ou seja, da pista da ponte (tipo pétala), com a substituição de todas as lâmpadas danificadas.

SPDA

Também foi concluída a substituição do cabeamento do Serviço de Proteção contra Descargas Atmosféricas, o SPDA, que protege as instalações elétricas e demais componentes eletrônicos instalados na ponte contra raios.

*Com informações da assessoria