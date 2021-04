Ponte Rio Negro ganha nova iluminação viária

O Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra), concluiu a nova iluminação viária da Ponte Jornalista Phelippe Daou (Ponte Rio Negro). Já a nova iluminação cênica da ligação viária alcançou o percentual de 90% de conclusão, e o novo sistema de proteção e sinalização náutica está com o percentual de 60% de execução.

O contrato destinado à recuperação do sistema de proteção e sinalização náutica é no valor de R$ 4.330.000,00. Já o contrato da reforma da iluminação viária e cênica da ponte é de R$ 4.608.018,08.

As obras tiveram o ritmo reduzido nestes primeiros meses do ano, em obediência às normas técnicas de segurança que consideram o risco da execução de serviços elétricos em ambientes abertos no período chuvoso, podendo ocasionar descargas elétricas. Porém, a redução na realização dos serviços não afetou a execução do cronograma de trabalho estabelecido previamente.

Segurança do trabalho – As normas NR-10 e NBR-5410, nos capítulos em que tratam da proteção e segurança do trabalhador, restringem a atuação de profissionais em trabalhos e serviços como os previstos nos contratos citados, quando as condições não forem de todo favoráveis. O trabalho com instalações elétricas a descoberto, em altitude e debaixo de chuva, garoa ou umidade em excesso pode ocasionar graves acidentes, em razão da possibilidade de indução elétrica ou de descargas elétricas.

De acordo com essas normas, todas as vezes em que um desses itens for detectado, os trabalhos devem ser suspensos imediatamente e só retomados no dia seguinte. Outro fator que influi diretamente no ritmo de trabalho é o atraso na entrega de alguns itens, como os refletores de iluminação cênica, por exemplo, que são importados, e o envio para Manaus sofreu um atraso em decorrência da pandemia de Covid-19.

Serviços em andamento – Na parte superior da ponte os trabalhos concentram-se na troca dos refletores centrais, dos cabos de sustentação e da iluminação cênica. Os serviços incluem ainda a revitalização dos painéis dos motores elétricos de controle de posição das defensas, que estavam corroídas pela ferrugem, com substituição do conjunto hidráulico dos molinetes.

Também está em andamento a revitalização das lanternas náuticas para iluminação noturna de bombordo e boreste das defensas, substituição da proteção externa com pintura naval e revitalização do guarda corpo das defensas. Além destes serviços, os flutuantes que abrigam as defensas também estão sendo revitalizados com substituição das proteções laterais e limpeza feita com jateamento de areia e pintura.