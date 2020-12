Ponte desaba com 30 candidatas a Miss Tailândia

O concurso de Miss Tailândia teve uma cena inesperada no último fim de semana. Uma ponte onde posavam as 30 candidatas desabou sobre um lago. Por sorte, a altura não era elevada. A informação é do Page Not Found.

O certame está sendo disputado em Chiang Mai.

Como parte do concurso, as candidatas estavam visitando um restaurante e posando para fotos em uma ponte suspensa feita de cordas conectadas a uma passarela de aço.

No entanto, a estrutura não aguentou o peso das candidatas e quebrou, fazendo com que elas se espatifassem na água suja.

Três das jovens ficaram feridas, uma delas com cortes e hematomas na testa, enquanto as outras duas tiveram pequenos arranhões.

Assista à queda:

Miss Thailand contestants plunge into pond as bridge collapses during photo shoot pic.twitter.com/Ti0XhJ3WtR — The Sun (@TheSun) December 7, 2020

Todas foram levadas a um hospital próximo para check-up, mas tiveram alta logo depois, contou o “Sun”. O dono do restaurante disse que vai pagar todas as despesas médicas e prometeu reconstruir a ponte com mais segurança.

O evento vai continuar após o incidente, inclusive com a participação das feridas.