Policlínica Gilberto Mestrinho será referência para pacientes do interior a partir de hoje (26)

A partir desta segunda-feira (26), a Policlínica Gilberto Mestrinho, localizada no Centro da cidade, irá se tornar unidade de referência para o atendimento de pacientes vindos de municípios do interior do estado. O anúncio foi feito pelo governador Wilson Lima no início do mês.

Para dar início ao plano, a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) definiu uma nova carta de serviços, que vai contemplar atendimentos em, pelo menos, 19 especialidades, para pacientes que chegarão à unidade por meio do Sistema Nacional de Regulação (Sisreg).

O secretário de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, explicou como vai funcionar o fluxo de atendimento com essa nova configuração. “A policlínica será porta de entrada dos pacientes que vêm do interior referenciados pelo Complexo Regulador. Esse paciente já vem agendado para fazer seus atendimentos, e caso seja concluído na própria policlínica, ele volta para o seu município”.

O secretário também explicou que, caso o paciente necessite de atendimento em especialidades que não estejam contempladas na carta de serviços da Policlínica Gilberto Mestrinho, o paciente será referenciado para a unidade especializada na rede de Saúde de Manaus, com marcação feita pela Central Única de Regulação e Agendamentos (Cura).

Bombeiros

Para apoiar os atendimentos que serão realizados na unidade, profissionais de saúde aprovados no concurso de 2009 do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) vão atuar na policlínica, realizando atendimento nas diversas especialidades que serão oferecidas.

“Junto com o Corpo de Bombeiros estamos dimensionando a capacidade instalada da Policlínica Gilberto Mestrinho. Vamos dotar a unidade de todos os equipamentos, insumos e recursos necessários para que ela trabalhe em sua capacidade máxima”, explicou Marcellus Campêlo.

[Ascom]