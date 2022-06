Policlínica Gerontológica da FUnATI inicia testes rápidos

Simples, prático e seguro. Assim será o teste rápido oferecido permanentemente na Policlínica Gerontológica da Fundação Universidade Aberta da Terceira Idade (FUnATI), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (Semsa), a partir da próxima quinta-feira (02/06), gratuitamente para a pessoa idosa acima de 60 anos.

O teste será realizado por profissionais do Sistema Único de Saúde (SUS) que poderá detectar precocemente os vírus do HIV, Hepatites B e C, e a infecção causada pela Sífilis através da amostra de sangue do paciente. O resultado estará disponível em até 30 minutos.

“Oferecer esse serviço é importante para o acolhimento do paciente e o encaminhamento imediato ao tratamento. O procedimento é simples pois não precisa de uma estrutura laboratorial, apenas uma gota de sangue é o suficiente. Vale ressaltar que todos os dados dos pacientes são sigilosos”, enfatizou Selena Soares, enfermeira da Policlínica.

A implantação dos testes rápidos visa o diagnóstico precoce e a redução da transmissão das Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), que apesar de serem mais comuns em pessoas jovens, também podem afetar as pessoas em idade tardia.

“Essas infecções acontecem com muita frequência e os idosos não estão isentos, por isso nós queremos realizar a identificação para encaminharmos ao tratamento precoce de quem, porventura, tenha sido infectado com um desses componentes causados por bactérias e vírus”, reitera o Dr. Euler Ribeiro, Reitor da FUnATI.

Casos no Amazonas

Segundo dados da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), houve um aumento nos casos de doenças infecciosas nos idosos acima de 60 anos em 2021, comparado ao ano de 2020, no Amazonas.

Nos idosos infectados com Sífilis o aumento foi de 1,7% dos casos, para casos de idosos diagnosticados com a Hepatite B o aumento foi de 4,9% dos casos, e para os idosos infectados pelo vírus do HIV o aumento foi de 0,1% dos casos.

Documentação Necessária

Para realizar o teste é necessário comparecer na Policlínica de segunda a sexta-feira (exceto em feriados), das 8h às 12h, e apresentar um documento oficial com foto, CPF e o Cartão do SUS.

A Policlínica Gerontológica funciona na sede da FUnATI, localizada na Avenida Brasil, n°11430, no Bairro Santo Antônio, zona oeste de Manaus, ao lado do Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou.

Para mais informações, entre em contato pelo WhatsApp da Policlínica através do número (92) 98276-8159.