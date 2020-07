Policiais mortos em acidente fluvial são homenageados

Dezenas de moradores de Envira (município distante a 1.208 quilômetros em linha reta de Manaus) realizaram, na tarde desta quinta-feira (23), homenagens ao sargento da Polícia Militar, Aleilson Martins da Silva, e ao investigador de Polícia Civil, Eduardo Maciel da Silva Melo. Eles morreram após sofrerem um acidente fluvial na madrugada de terça-feira (20), no Rio Envira. Colegas de farda também prestaram as tradicionais honrarias militares com salvas de tiros.

Muito emocionados, policiais que atuam naquele município se reuniram ao lado dos caixões e fizeram a oração do pai nosso. Os caixões estavam envoltos com a bandeira do Estado do Amazonas e estão sendo transportados para a capital, onde serão realizados o velório e o sepultamento dos oficiais. A previsão é que os corpos desembarquem na capital às 18h, desta quinta-feira (23).

O acidente

Conforme o comandante da PM em Envira, tenente Felipe Cerqueira, que também estava na embarcação, a equipe policial saiu da sede do município na noite de segunda-feira (20) para uma operação policial com intuito de capturar foragidos da Justiça. Na terça-feira (21), por volta das 2h, a embarcação bateu em um tronco de árvore no meio do rio Envira e naufragou.

Além do comandante PM no local, o barco levava dois guardas municipais e os dois policiais que desapareceram nas águas. Os corpos do sargento Aleilson e do investigador Eduardo foram localizados nas águas, na tarde de quarta-feira (22), após buscas de oficiais do Corpo de Bombeiros Militar dos estados do Amazonas e Acre.

Vida na polícia

Eduardo Maciel da Silva Melo tinha 38 anos e estava lotado no município de Envira desde fevereiro deste ano. Ele entrou nos quadros da Polícia Civil em 12 de julho de 2018. Antes disso, Eduardo era 3° Sargento da Polícia Militar do Amazonas. Entrou na PM em 2005, por meio de concurso público.

Eduardo já integrou as equipes do Gabinete do Delegado Geral Adjunto, 19º Distrito Integrado de Polícia, 2ª Seccional da Zona Norte, 8º Distrito Integrado de Polícia, Divisão de Repressão ao Crime Organizado, 27º Distrito Integrado de Polícia, 32° Delegacia Interativa de Polícia de Rio Preto da Eva e Delegacia Interativa de Polícia de Japurá.

Já o 2º sargento da Polícia Militar do Amazonas, Aleilson Martins da Silva, tinha 40 anos e entrou na PM em 2001. Ao longo de sua experiência militar, ele atuou no 6º Batalhão de Polícia Militar (BPM), no Comando de Policiamento do Interior (CPI), 3º BPM e 6ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM).

Tinha uma ficha funcional com muitos elogios por sua atuação como policial. Já tinha sido agraciado com medalha de honra ao mérito e colecionava outros elogios dos seus comandantes pelos ótimos serviços prestados.

