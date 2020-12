Policiais da Base Arpão prendem homem com ouro ilegal

Um homem de 47 anos foi preso e seis gramas de ouro ilegal apreendido por agentes da Base Fluvial Arpão durante fiscalização a uma embarcação no rio Solimões, em Coari (a 363 quilômetros de Manaus), na manhã do último domingo (13/12). A matéria-prima estava avaliada em cerca de R$ 2,2 mil.

O transporte de ouro de forma irregular é um crime ambiental, assim como a extração e garimpagem ilegal de minério e usurpação de matéria-prima da União. A prisão ocorreu em uma embarcação oriunda do município de Japurá com destino a Manaus.

Após a revista policial, o infrator foi preso com 6,3 gramas de ouro bruto que estavam escondidas em sua carteira. O suspeito e o material foram levados ao cartório da Base Arpão.

Operação

A Base Arpão atua de forma integrada com efetivos das Polícias Militar e Civil, Corpo de Bombeiros Militar (CBMAM), Polícia Federal, Força Nacional, Secretaria de Operações Integradas (Seopi), do Ministério da Justiça e Segurança Pública, e Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

A ação ocorre em conjunto com a Operação “Hórus”, um dos eixos do Programa Nacional de Segurança de Fronteiras e Divisas (Vigia), do Ministério da Justiça.

Denúncias podem ser feitas ao 181, o disque-denúncia da SSP. O serviço é gratuito e disponível para todo o estado.