Polícia tenta saber paradeiro de cozinheira desaparecida em Japurá

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de Maria do Socorro de Almeida Amazonas, 54, que está desaparecida desde o dia 28 de junho deste ano, por volta das 22h, quando fez o último contato com a família, no momento em que estava em uma lancha no município de Japurá (distante 744 quilômetros da capital).

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO) registrado na Deops, o noticiante Renato Amazonas da Rocha, 32, filho da desaparecida, relatou que sua mãe trabalhava como cozinheira em uma lancha que tinha como destino o município de Jutaí (a 751 quilômetros de Manaus) e depois Japurá, e seu último contato com a família foi neste município.

O comunicante informou, ainda, que a desaparecida costumava avisar os familiares sempre que estava com sinal de internet, porém dessa vez não avisou e não deu mais notícias.

A delegada titular da Deops, Catarina Torres, solicita a quem tiver informações sobre a localização de Maria do Socorro que entre em contato com a Deops por meio do número (92) 3214-2269, ou pelo 181, o disque-denúncia da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM).

A Deops está situada nas dependências do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP), na Avenida Professor Nilton Lins, Conjunto Parque das Laranjeiras, bairro Flores, zona centro-sul da cidade.