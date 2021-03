Polícia tenta localizar homem que cometeu homicídio em Silves

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 40ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Silves (a 204 quilômetros da capital), solicita a colaboração da população para localizar Ecliverson Moreira Viana, de 27 anos, procurado pelo crime de homicídio, que teve como vítima, Luis Augusto da Silva Lira, que tinha 30 anos. O crime ocorreu no dia 14 de fevereiro deste ano, por volta das 18h, naquele município.

De acordo com o delegado João Manuel Filgueiras, titular da 40ª DIP, testemunhas relataram que o crime teria sido motivado por constantes ameaças de morte que a vítima vinha fazendo a Ecliverson, por conta de desavenças existentes entre ambos.

Segundo o delegado, na ocasião do delito, Luís Augusto foi desferido por vários golpes de arma de branca (facão) em regiões vitais, chegando a ser socorrido pela equipe policial e, em seguida levado ao Hospital Delphina Aziz, naquele município, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito.

“Após socorremos a vítima, saímos em diligências à procura do autor do delito, porém, com ajuda de populares ele conseguiu fugir do município. Em ato contínuo, solicitamos a prisão preventiva dele, que foi deferida pela a Justiça da Comarca de Silves, no dia 20 do mesmo mês, pelo juiz de Direito René Gomes da Silva Júnior. Ecliverson já responde pelos crimes de homicídio e tráfico de drogas perante a Comarca de Itacoatiara”, informou Filgueiras.

Disque-denúncia – Quem tiver informações sobre a localização do Ecliverson Moreira Viana, pode entrar em contato pelos números (92) 3528-2398/99137-3358, os disque-denúncias da 40ª DIP, ou pelo 181 da Secretaria de Estado de Segurança Pública (SSP-AM), que a identidade será mantida em absoluto sigilo.