Polícia tenta localizar estelionatárias que compraram carro com documentos de terceiros

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) divulgou, nesta quinta-feira (18/6), um vídeo que mostra três mulheres comprando um carro em uma concessionária em Manaus. Segundo a polícia, as três estelionatárias compraram o veículo em nome de uma mulher de 31 anos, na sexta-feira da semana passada. A vítima soube do crime ao receber uma ligação da concessionária. Assista ao vídeo, abaixo.

Ontem (17/6), por volta das 15h, policiais civis do 12° Distrito Integrado de Polícia (DIP) fizeram buscas para localizar o trio. As estelionatárias aplicaram o golpe em uma concessionária localizada na avenida Djalma Batista, bairro Chapada, zona Centro-Sul da capital.

De acordo com a delegada Deborah Barreiros, titular da Seccional Sul, o crime foi praticado na tarde da última sexta-feira, por volta de meio-dia, quando um veículo da montadora Renault, modelo Kwid, foi entregue às três mulheres na concessionária. A delegada afirmou que as estelionatárias usaram os dados pessoais da vítima para financiar o automóvel.

A vítima, ao receber uma ligação informando sobre a aquisição do carro em seu nome, procurou a unidade policial para registrar a ocorrência. “Após o registro da ocorrência, nossa equipe de investigação saiu em diligências para localizar pistas das infratoras, ocasião em que chegamos até o veículo, que estava no estacionamento de um Hospital e Pronto-Socorro, localizado na zona Leste da cidade”, disse a delegada Barreiros.

Conforme a delegada, as câmeras de segurança da concessionária flagraram as três mulheres no momento em que elas chegaram ao local para receber o veículo. “As imagens mostram as três estelionatárias chegando tranquilamente ao local, acima de qualquer suspeita. Ao entrarem, efetivaram os procedimentos de combate à Covid-19, passando álcool em gel nas mãos e em seguida, sentaram em uma mesa e aguardaram o atendimento do vendedor para retirarem o veículo”, relatou Deborah.

A titular da Seccional Sul está solicitando a colaboração da população para identificar as três mulheres. A delegada orienta que, quem as reconhecer, pode fazer a denúncia por meio do número (92) 99361-1210, o disque-denúncia do 12º DIP. A identidade do denunciante será mantida em absoluto sigilo, afirmou a polícia.

Por PMS