Polícia tenta localizar adolescentes desaparecidas no final de semana

Três adolescentes, todas com 14 anos, estão desaparecidas desde o último sábado (10), quando, por volta das 16h, saíram de casa para assistirem aula em um curso preparatório, localizado na rua Monsenhor Coutinho, bairro Nossa Senhora Aparecida, Zona Sul da capital, e, desde então, não retornaram mais.

Alguns familiares suspeitam que elas estejam participando de um jogo de desafio, mas a polícia está sendo cautelosa quanto ao que pode, de fato, ter acontecido em relação ao desaparecimento misterioso.

O caso já está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente (Depca). Quem puder colaborar com informações sobre o paradeiro das menores pode entrar em contato através do (92) 99115-9284, o disque-denúncia da Depca, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM).