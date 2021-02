Polícia Rodoviária Federal inicia Operação Carnaval 2021

A Polícia Rodoviária Federal iniciou na sexta-feira (12) a Operação Carnaval 2021, nas estradas do país.

A operação é parte da Operação Rodovida 2020/2021, integrada pelos Ministérios da Justiça, Infraestrutura, Saúde e Educação, bem como órgãos fiscalizadores, em nível federal, estadual, distrital e municipal, tendo como objetivo a promoção da redução da violência no trânsito, e os custos sociais decorrentes, por meio de ações temáticas nas rodovias.

Apesar do cancelamento do carnaval devido a pandemia do coronavírus, a fiscalização da Polícia Rodoviária Federal continua.

Os agentes vão atuar com base nos estudos desenvolvidos para identificar locais e trechos estatísticamente perigosos, de modo a prevenir a ocorrência de acidentes.

Condutas de risco de motoristas imprudentes, como ultrapassagem indevida, embriaguez ao volante, não utilização do cinto de segurança, transporte inadequado de crianças, falta de uso do capacete, excesso de velocidade e utilização do telefone celular serão os principais alvos da fiscalização.

O enfrentamento à criminalidade também será intensificado.

A Polícia Rodoviária Federal orienta a população que em caso de emergências, ligue 191.

O término da operação Carnaval está previsto para o dia 17 de fevereiro.