Polícia procura homem que matou namorada a facadas em Manacapuru

A polícia de Manacapuru não revelou o nome do homem que, por volta das 14h desta terça-feira (14), assassinou com duas facadas a namorada, Mayane Brasil Batista, 14. O crime aconteceu na casa do assassino, no bairro Morada do Sol. Depois do crime, ele conseguiu fugir e está sendo procurado pela polícia.

De acordo com o que foi apurado pela policia, o crime foi motivado por ciúmes. A vítima não queria mais continuar o namoro e o assassino não aceitava o fim do relacionamento. Hoje, os dois tiveram um desentendimento e ele aplicou dois golpes profundos de faca no pescoço da adolescente.

A moça morreu na hora. O corpo foi levado para o necrotério da cidade, onde permanece até o momento, aguardando a chegada do carro tumba do Instituto Médico Legal (IML), para trazê-lo para Manaus, onde será submetido a exame de necropsia.

fonte: ACRÍTICA