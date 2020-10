Polícia prende homem no momento que ele iria atear fogo na ex-namorada viva

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) evitou um crime bárbaro, na manhã deste sábado (03), no bairro do Lago Norte, região nobre de Brasília. Um homem tentou incendiar a ex-namorada viva com ajuda de dois amigos.

Ao chegar na Prainha do Lago Norte, os policiais encontraram um veículo com quatro pessoas, nesse momento a vítima conseguiu sair do veículo e foi correndo em direção a viatura, pedindo ajuda. Os militares relatam que a mulher estava com o corpo coberto por gasolina e muito machucada.

O ex-namorado da vítima ainda estava com o isqueiro na mão no momento que os policiais deram voz de prisão ao grupo. Dentro do veículo foi encontrado um galão com gasolina e uma faca.

A vítima muito abalada, contou aos policiais que pela manhã seu ex-namorado teria ido a sua casa e feito ameaças de morte com a faca. A PM conseguiu evitar o crime após ser acionada para atender uma ocorrência de violência doméstica. Fato que demonstra a importância da denúncia em casos como este.

Todos foram encaminhados para a 6ª DP. O ex-namorado vai responder por tentativa de feminicídio e os seus comparsas por tentativa de homicídio.

(Diário do Poder)