Polícia prende acusado de cometer estupro dentro da UPA do Campos Sales

Um técnico de enfermagem que ainda não teve a identidade divulgada foi preso por estupro na noite desta quarta-feira (23).

O homem foi preso em via pública no bairro Coroado, zona Leste de Manaus pela Polícia Civil em cumprimento de mandado de prisão. Ele é conhecido como “Taradão da UPA”.

O suspeito cometeu o crime de estupro dentro de uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Campos Sales, localizada na avenida Dona Otília, bairro Tarumã, zona Oeste.

No momento da prisão ele ainda estava usando o uniforme de trabalho. Não foram divulgadas a identidade da vítima ou as circunstâncias do crime. (D24AM)