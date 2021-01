Polícia monta central de flagrantes para casos de desobediência a toque de recolher em Manaus

A partir desta quinta-feira (14), a Polícia Civil do Amazonas (PC-AM) informou que passará a atender no prédio da Delegacia-Geral todos os procedimentos de Auto de Prisão em Flagrante (APF), referentes aos casos de desobediência do toque de recolher em Manaus. Decreto do governo proíbe a circulação de pessoas entre 19h e 6h, como medida para o enfrentamento do novo coronavírus.

A Central de Flagrantes funcionará em regime de plantão 24 horas, na Gerência de Transportes (Getran) da instituição, situada na sede da Delegacia-Geral, Avenida Pedro Teixeira, bairro Dom Pedro, zona centro-sul de Manaus. Ainda de acordo com a autoridade policial, as demais Centrais de Flagrante (1° DIP, 6° DIP, 14° DIP, 19° DIP, DEHS, Deaai e Depca), que já funcionam em regime de plantão 24h, irão funcionar normalmente, bem como as demais especializadas e Distritos Integrados de Polícia (DIPs) de segunda a sexta, das 8h às 17h. A Secretaria de Segurança Pública informou que as forças de segurança do Amazonas estarão nas ruas pelos próximos dez dias para fazer cumprir a medida. A operação ocorrerá em todos os municípios do Estado. No período do toque de recolher, quem for flagrado nas ruas em descumprimento ao decreto será detido e conduzido à central de flagrantes. Fonte: G1