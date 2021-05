Polícia Militar recebe novas viaturas para reforço de policiamento em Tabatinga

Nesta terça-feira (25/05), o 8° Batalhão de Polícia Militar (8°BPM) recebeu duas novas viaturas em Tabatinga, município distante 1.108 quilômetros de Manaus.

Os veículos são do modelo Renault Duster Oroch e contam com os equipamentos mais modernos disponíveis, prontos para o emprego no patrulhamento preventivo, na interação comunitária e na repressão criminal.

O Comandante do 8°BPM, tenente-coronel PM Eddie César, ressaltou a importância do empenho do Governo do Amazonas, em parceria com a Prefeitura de Tabatinga, em fortalecer a Segurança Pública para o enfrentamento à criminalidade.

“As novas aquisições são importantes para levar ao nosso policial militar conforto e segurança e, consequentemente, uma melhor prestação de serviço de segurança pública à sociedade do município”, destacou.

Além de Tabatinga, outros municípios do Alto Solimões também foram contemplados com viaturas, são eles: Santo Antônio do Içá, Atalaia do Norte e Benjamim Constant.