Polícia Militar realiza transferência de presos de Uarini para Tefé

Policiais militares da Força Tática do 3° Batalhão de Polícia Militar (BPM), na manhã de sábado (15/05), realizaram transferência de dois presos, de 20 e 25 anos de idade, que estavam custodiados na carceragem da delegacia, que funciona como unidade prisional no município de Uarini, para a cidade de Tefé (com distância de 56 km entre os dois municípios).

Os Policiais partiram do porto de Tefé, por volta das 8h, seguindo viagem fluvial com destino a cidade de Uarini para dar cumprimento à Ordem judicial. Ao retornarem para cidade de Tefé, os militares conduziram os detentos ao Hospital Regional para a realização de exames de corpo de delito e, posteriormente, foram apresentados à Unidade Prisional daquele município, onde estão à disposição da justiça.