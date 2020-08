Polícia Militar realiza operação trânsito seguro em Rio Preto da Eva

A Polícia Militar realizou no domingo (30/08), por meio da 3ª Companhia Independente (CIPM), a Operação Trânsito Seguro, no município de Rio Preto da Eva, localizado na região metropolitana.

O objetivo da ação foi abordar veículos e buscar materiais ilícitos e apreender carros ou motos irregulares, além de inibir ilegalidades no trânsito e orientar condutores quanto ao uso de equipamentos e documentos de porte obrigatório, bem como reter motocicletas com adulterações das características originais que causam a perturbação do sossego público.

Durante a ação foram abordadas e apreendidas 23 motocicletas que estarem sendo conduzidas com escapamento adulterado, falta documentação oficial de veículos e ausência de CNH.

A operação continuará sendo desenvolvida com frequência, fazendo com que dessa forma o trânsito nos diversos locais, e torne cada vez mais seguro em Rio Preto da Eva.