Polícia Militar realiza operação “Centro Seguro” na capital

A Polícia Militar realizou a operação “Centro Seguro” com a finalidade de inibir, prevenir e deter atos infracionais, bem como fiscalizar bares, boates e casas noturnas naquela zona da cidade. A iniciativa foi executada pelo Comando de Policiamento da Área Sul (CPASul) e envolveu todo o efetivo e ainda, administrativos das Companhias Interativas Comunitárias (Cicoms) que atuam na localidade.

Sob o comando do tenente-coronel da PM Luís Alberto Navarro, a operação se estendeu até as primeiras horas da madrugada de sábado (15/08). A medida resultou na abordagem de mais de 400 pessoas suspeitas e na fiscalização de bares, botequins e similares nas ruas José Clemente, 24 de Maio, Lobo D’Almada, José Paranaguá, Jonathas Pedrosa e avenidas Joaquim Nabuco e Sete Setembro. Muitos desses locais foram obrigados a encerrar as atividades por irregularidades detectadas pelos policiais militares.

Para Navarro, a operação “Centro Seguro” alcançou o êxito previsto e mais uma vez, a Polícia Militar cumpriu a sua missão de servir e proteger a sociedade. Ele destaca que outras iniciativas como esta serão adotadas. “Oportunamente, estaremos realizando iniciativas semelhantes para que o Centro da capital possa continuar a ser ponto de referência e segurança para todos, moradores, frequentadores e turistas”, destacou o coordenador da operação.