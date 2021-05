Polícia Militar realiza escolta das vacinas contra a Covid-19 em Parintins

Policiais Militares do 11° Batalhão de Polícia Militar (BPM), realizaram a escolta das vacinas contra a Covid-19. A ação aconteceu nesta terça-feira (4), em apoio aos servidores da Secretaria de Saúde do município de Parintins (distante 369 Km de Manaus).

De acordo com as informações repassadas pelo Batalhão, os lotes chegaram ao aeroporto Júlio Belém, logo em seguida, foi iniciado o transporte até a sala de refrigeração da secretaria municipal.

Ainda segundo o 11° BPM, o objetivo da escolta foi garantir a segurança do medicamento até o seu destino final. Com o empenho dos policiais, a missão foi cumprida com sucesso, para a continuidade da imunização dos grupos prioritários do município.