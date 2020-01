Polícia Militar efetua 16 prisões nos bairros durante operação de Réveillon

Com efetivo reforçado nas ruas para a Operação Réveillon 2020, a Polícia Militar efetuou 16 prisões na capital do Amazonas entre a terça-feira (31/12), e a manhã desta quarta-feira (1°/01). No período, além das prisões, foram recuperados quatro veículos roubados e apreendidas seis armas de fogo.

As prisões foram efetuadas em 13 bairros de Manaus. A maioria foi pelo crime de tráfico de drogas, com quatro presos, seguido pelo crime de porte ilegal de arma de fogo (3), roubo (3) e estelionato (3). Um foragido foi recapturado e houve prisões, ainda, pelos crimes de violência doméstica e sequestro.

Na rua Paraíso, Tancredo Neves, zona norte, policiais militares das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) foram acionados para atendimento de uma ocorrência e foram recebidos a tiros por dois homens. Durante o confronto, os infratores foram baleados e encaminhados para atendimento médico no Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio Machado. Um deles acabou morrendo.

A viatura policial foi atingida por disparos, mas nenhum policial ficou ferido. Duas pistolas semiautomáticas, calibre 380, foram apreendidas. O caso foi registrado no 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Durante abordagem a um ônibus da linha 640, na avenida Camapuã, Novo Aleixo, policiais da Força Tática prenderam um homem de 25 anos com quatro armas de fogo escondidas em uma mochila. O caso foi registrado no 6° DIP.

Outra ocorrência de relevo foi registrada no Monte das Oliveiras. Durante abordagem policial a uma motocicleta, equipes da 18ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um jovem de 18 anos portando uma mochila com mais de 60 porções de entorpecentes, entre cocaína e maconha. O caso foi registrado no 6° DIP.

No São José, zona leste da cidade, policiais militares da 9ª Cicom prenderam um trio por venda de ingressos falsificados para uma festa de passagem de ano em uma casa noturna no bairro Tarumã. As prisões decorreram de denúncia anônima, e o trio foi flagranteado com os ingressos falsos. O caso foi registrado no 14° DIP, onde outras eventuais vítimas poderão fazer novas denúncias.

Veículos recuperados

Carro Chevrolet Celta. Cor cinza. Placa NO-4H21

Motocicleta Honda CB 250F Twister. Cor laranja. Placa PHN-4C42

Motocicleta Yamaha YS 150 Fazer. Cor verde. Placa OAJ-4921

Motocicleta Honda CG 125 Fan. Cor amarela. Placa NOX-2072

*Com informações da assessoria