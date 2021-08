Polícia Militar detêm três envolvidos em furtos com uso de ‘chapolin’, na zona sul

Policiais militares da 2ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam) detiveram três homens, de 23, 24 e 26 anos, na tarde de segunda-feira (16), no estacionamento de um supermercado no bairro Educandos, zona sul da capital. Com eles foram apreendidos um “chapolin”, dispositivo eletrônico empregado para bloquear o sinal de alarme e travamento de veículos, e diversos pertences furtados de automóveis com o uso do aparelho.

Os militares nas viaturas 6022 e 6021 da 2ª Cicom, com o apoio de motocicletas da Rocam, foram acionados, por volta das 14h, pelo Centro de Comunicações Operacionais Policiais Militares (Cecopom), para averiguar um veículo suspeito modelo Jeep Renegade, de cor cinza e placas RNA-4G15, supostamente frias, no estacionamento de um supermercado no bairro Educandos. No local, os policiais identificaram o veículo, ocupado por três homens, e procederam à abordagem.

Durante revista, foi encontrado com um dos suspeitos um aparelho “chapolin”, além de um objeto de cortar vidro; uma carteira porta-cédulas com cartões roubada de uma vítima; R$ 607 e US$ 5 em espécie; relógios; aparelhos celulares; e joias. Em razão dos fatos, os três foram detidos e apresentados com o material apreendido, incluindo o veículo, no 1º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

Denúncias

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de qualquer ação criminosa, por meio do disque-denúncia 181 ou pelo 190.