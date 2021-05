Polícia Militar detém envolvido em sequestro ocorrido na zona leste

A vítima foi encontrada amarrada no veículo. FOTO: Divulgação/PMAM

Policiais militares da 28ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) detiveram, na madrugada deste sábado (15/05), um jovem de 22 anos, envolvido em um sequestro ocorrido no bairro Puraquequara, na zona leste da capital.

Por volta de 1h de sábado, as equipes das viaturas 6406 e 6407, durante patrulhamento na estrada do Puraquequara, observaram indivíduos em atitude suspeita em um veículo modelo Jeep Compass. Ao proceder à abordagem, o veículo saiu em disparada pelas ruas do bairro. Os policiais fizeram acompanhamento tático, até que os indivíduos abandonaram o carro em frente a um sítio.

Durante os procedimentos, os militares observaram a presença de uma vítima amarrada no interior do veículo, que foi resgatada. Após buscas pelo bairro, um jovem em atitude suspeita foi detido, e a vítima o reconheceu como um dos três sequestradores. O suspeito foi conduzido para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP) para os procedimentos legais.