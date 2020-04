Polícia Militar desenvolve ‘Proerd em Casa’ para crianças e adolescentes

A Polícia Militar do Amazonas (PMAM), por meio do Programa Educacional de Resistência às Drogas (Proerd), levará aprendizado durante a época de quarentena através do “Proerd em Casa”.

O projeto iniciará na próxima segunda-feira (04/05) e disponibilizará às crianças e adolescentes acesso de todo o conteúdo pelo canal do Proerd no You Tube, Instagram, Facebook e no site da Polícia Militar do Amazonas (www.pm.am.gov).

Segundo o diretor do Proerd, major Alisson Henriques, o programa utilizará videoaulas que possibilitam ampliar o alcance das ações já desenvolvidas e estará voltado para os currículos das turmas kids até o 5º ano. Serão disponibilizados um total de 18 vídeos, com lições e ensinamentos repassados pelos policiais que atuam do projeto.

Durante a orientação presencial, eram realizados dez encontros com dez lições e duração de 45 minutos. Este novo formato será sintetizado em no máximo 15 minutos. O principal objetivo é manter as crianças e adolescentes integrados com temas atuais e com as orientações repassadas pelos tutores do programa. Serão tratados temas como “Responsabilidade”, “Tomada de decisão”, “Bullying”, “Pressão de amigos para consumo de bebidas ou entorpecentes” etc.

O major destacou ainda que aos mais jovens do Proerd Kid serão ministradas lições abordando os cuidados que eles devem ter dentro de casa, manuseio de produtos de limpeza e de higiene, cuidados ao sair de casa, que envolve não aceitar nada e não conversar com estranhos, formas de pedir ajuda, abusos e constrangimento.

O programa atualmente trabalha com 4 currículos escolares, que são o Proerd Kids, para alunos do 1º ao 4º ano do ensino fundamental, 5º ano, 7º ano e o Proerd Pais.

*Com informações da assessoria