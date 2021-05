Polícia Militar acaba com festa clandestina reunindo 300 pessoas, no Centro

Na madrugada desta quinta-feira (27), policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), com o apoio das Rondas Ostensivas Cândido Mariano (Rocam), encerraram uma festa clandestina reunindo 300 pessoas no Centro, zona sul da capital, por descumprimento de decreto governamental de enfrentamento ao coronavírus. O responsável pelo evento e uma mulher, encontrada em posse de substâncias entorpecentes, foram detidos.

A ação ocorreu por volta de 0h30, após denúncia de realização da festa clandestina em um clube na avenida Epaminondas, no Centro. O evento reunia 300 pessoas, com aglomerações no acesso ao local, pela rua Simon Bolivar. O responsável pela festa, um homem de 23 anos, foi detido pela prática de crime de desobediência.

Durante revista pessoal entre os frequentadores, foi detida ainda uma mulher, de idade não informada, encontrada com uma porção de 250 gramas de maconha e duas trouxinhas de cocaína.

Os policiais apreenderam uma mesa de som Yamaha modelo MG206, que foi conduzida, juntamente com a suspeita com drogas e o responsável pela festa, ao 1° Distrito Integrado de Polícia (DIP).

A Polícia Militar orienta à população que informe imediatamente ao tomar conhecimento de ações criminosas, através do disque-denúncia 181 ou pelo 190.