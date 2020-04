Polícia Federal apreende 16 quilos de drogas no Aeroporto Eduardo Gomes

A Polícia Federal (PF) apreendeu, no início da tarde desta nesta quarta-feira (22), 16 quilos de maconha, no Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, bairro Tarumã, zona oeste da capital. O entorpecente foi encontrado na mala de passageiro que tinha como destino o Aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP).

De acordo com a PF, o passageiro tem 19 anos e foi preso em flagrante. A droga estava camuflada na mala juntamente com objetos e roupas pessoais e dividida em oito tabletes de aproximadamente dois quilos, cada.

Ainda conforme a polícia, o jovem receberia R$ 1 mil assim que chegasse no destino final. O Auto de Prisão em Flagrante foi formalizado na sede da Polícia Federal, no bairro Dom Pedro, zona centro-oeste e a investigação prosseguirá por meio do Inquérito Policial (IP), a fim de identificar outros traficantes envolvidos nessa ação criminosa.

*Com informações da assessoria