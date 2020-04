Polícia fecha estabelecimentos que descumpriram decreto governamental

Após o aumento no número de casos e mortes causadas pelo novo coronavírus (Covid-19), no Amazonas, as forças de segurança pública do estado iniciaram, na manhã desta segunda-feira (6), uma operação na capital amazonense para orientar comerciantes e ambulantes que estão descomprimido o decreto governamental. O documento estabelece que apenas estabelecimentos que prestam serviços essenciais podem funcionar nesse período de pandemia.

Nas primeiras horas dessa segunda, as ações se concentraram na avenida Autaz Mirim, na Zona Leste de Manaus. Lojas de artigos eletrônicos e bancas de camelôs foram fechadas.

Na feira do Mutirão, apenas as bancas de venda de peixes foram permitidas a funcionar. Até mesmo feirantes que faziam vendas de frutas e verduras tiveram que interromper os trabalhos para evitar aglomerações.

Entranhando, alguns autônomos não obedeceram às ordens policiais e preferiram permanecer atuando no local. Como foi o caso da feirante Esmerina Pinheiro, que se recusou a retirar o carrinho de limões, alegando ser o único meio de renda da família.

“Eu não tenho outra renda para manter meus filhos. Trabalho há mais de 40 anos nessa feira e nunca passei por uma crise dessas. Se eu deixar de trabalhar quem vai levar comida para dentro da minha casa? ”, questionou a trabalhadora.

Já o peixeiro Sandro Gomes, de 41 anos, aprovou as medidas adotadas pela polícia. “Todos nós estamos correndo o risco de ser contaminado por essa doença e essa é uma boa ação para evitar a proliferação do vírus. A polícia está agindo da forma certa, se eu pudesse ficaria na minha casa, mas tenho que levar o sustento para minha família”, disse.

Fonte: Em Tempo