Polícia de Nova York já tem um suspeito pelo ataque a tiros no metrô

As autoridades de Nova York agora estão apontando Frank James como suspeito de ter conexão com o ataque a tiros no metrô do Brooklyn.

O porta-voz da polícia de Nova York (NYPD), tenente Thomas Antonetti, disse à CNN que a investigação permitiu que ele fosse referido como suspeito.

A polícia acredita que ele seja o responsável pelo tiroteio, disse Antonetti.

Os investigadores já observavam James como suspeito anteriormente, e acreditam que ele tenha alugado uma van U-Haul, que foi ligada ao tiroteio na estação de metrô da 36th Street em Sunset Park, no Brooklyn.

James, de 62 anos, tem endereços em Wisconsin e na Filadélfia, onde a van foi alugada, disse o chefe dos detetives da NYPD, James Essig.

A van foi recuperada perto da estação e foi liberada pelo esquadrão antibombas do NYPD, disse a polícia. A van será transportada para um local de perícia forense onde as autoridades federais e locais podem analisar o veículo em um ambiente controlado, disse um oficial sênior à CNN.

O prefeito de Nova York, Eric Adams, disse à CNN nesta manhã que “vamos pegar a pessoa. Vamos levá-la à justiça e responsabilizá-la por esse ato horrível contra pessoas inocentes”.

No total, 29 pessoas foram hospitalizadas em conexão com o tiroteio com ferimentos que incluíram ferimentos a bala, inalação de fumaça ou queda ao tentar escapar, disseram autoridades.

