Polícia Civil procura suspeito de homicídio ocorrido no Centro

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio do delegado Antônio Cláudio Teixeira, adjunto da Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), solicita a colaboração de todos na divulgação da imagem de um homem conhecido como ‘Jericó’, principal suspeito do homicídio de Juvenal Silveira Sobrinho, que tinha 33 anos. O crime ocorreu no dia 23 janeiro deste ano, em um hotel localizado na rua Lima Bacuri, no bairro Centro, zona sul da cidade.

De acordo com o adjunto da Especializada, após o crime, as equipes iniciaram as investigações e descobriram que a vítima chegou ao hotel na noite do dia 22 de janeiro, por volta das 21h30. Em seguida, saiu e retornou para o quarto por volta das 2h, já acompanhado do indivíduo, que trajava uma camisa vermelha.

“Na manhã do dia 23/01, Jericó saiu do hotel e retornou vestido com uma camisa de cor preta, após alguns minutos no quarto, ele desceu até a recepção e saiu do local. Por volta das 7h30 do mesmo dia, uma camareira do hotel encontrou sangue saindo do quarto e ao entrar se deparou com o corpo de Juvenal já sem vida”, explicou o delegado.

Ainda conforme o delegado Antônio Cláudio, os policiais civis identificaram que o homem vive no bairro Centro, mas sem endereço fixo e era visto constantemente por aquela área da cidade.

Disque-denúncia – Quem tiver informações acerca da identificação e localização de ‘Jericó’, pode entrar em contato pelo número (92) 3636-2874, o disque-denúncia da DEHS, ou pelo 181, da Secretaria de Estado de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). “Asseguramos o sigilo da identidade dos informantes”, garantiu o delegado.