A polícia do Rio apresentou as fichas criminais da maior parte dos mortos na operação de Jacarezinho. Segundo as investigações, dos 27 mortos, dois não tinham antecedentes criminais, mas estariam atuando no tráfico de drogas. As mortes foram justificadas pela polícia de uma única maneira: todos faziam parte da maior facção criminosa do Rio de Janeiro. Entre os mortos estava Luiz Augusto Oliveira Farias, apontado como um dos chefes da facção.