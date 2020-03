Polícia apreende armamentos na casa de Givancir dos Rodoviários

Os policiais encontraram munições, granadas e bombas de efeito moral, quatro pistolas, dois revólveres e duas escopetas calibre doze. Além disso, quatro carros foram apreendidos.

Givancir está preso desde a última segunda-feira (2), por suspeita de envolvimento no assassinato de Bruno Freitas Guimarães, de 24 anos. O ex-presidente do sindicato também é suspeito da tentativa de homicídio de Tchelcy Santos, que trabalhou por um mês na casa de Givancir. A vítima foi ferida com três tiros e ficou internada no hospital 28 de Agosto.

Fonte: G1