Podagem de árvores com novo equipamento é vistoriada por prefeito em Manaus

O prefeito de Manaus, David Almeida, vistoriou na terça-feira, 29/6, a testagem da “podadeira elétrica”, novo equipamento utilizado pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp) para, além de embelezar a capital, levar segurança a pontos da cidade antes escondidos pelas as grandes copas de árvores.

“Serão duas máquinas como esta que irão fazer o corte linear de todas as árvores, tornando assim as vias mais claras, melhorando também a condição do paisagismo e da segurança pública, pois, com a cidade mais iluminada e mais clara, nós temos a certeza da presença da polícia dando segurança para a população, além de deixar a cidade mais bonita”, enfatizou David Almeida.

Para o titular da Semulsp, Sabá Reis, a nova máquina irá embelezar ainda mais a cidade de Manaus e garantirá celeridade no trabalho dos agentes de limpeza. “Na medida do possível, apesar de todas as dificuldades da prefeitura, com pandemia e enchente, o prefeito David Almeida está procurando modernizar a estrutura de embelezamento da cidade, e esse equipamento é uma novidade em Manaus, é a primeira vez que vemos esse trabalho sendo feito, muito rápido, muito produtivo. Hoje, a avenida Itaúba; amanhã, a Ponta Negra. O que a máquina faz em um dia, os homens levariam mais ou menos uma semana para esse resultado, um trabalho paisagístico”, explicou.

David Almeida garantiu que as duas novas máquinas adquiridas para poda de árvores, de maneira vertical e horizontal, beneficiarão todas as zonas da cidade, primeiramente nas avenidas principais, e depois seguindo o planejamento para as vias secundárias.