PMs, profissionais da saúde e populares fazem resgate dramático na Transamazônica

SUL DO AMAZONAS – Na quinta-feira (26), por volta das 9h30, na BR 230 (Rodovia Transamazônica), a cerca de oito quilômetros do distrito de Santo Antônio do Matupi, em Manicoré, uma carreta perdeu a direção e caiu numa ribanceira de aproximadamente quatro metros de altura. O fato foi comunicado por transeuntes à guarnição do posto policial ostensivo daquela comunidade.

Uma equipe de cinco policiais militares formada pelos sargentos C. Sá e Ramos Martins, além dos cabos Sadraque, G. Conceição e Alex Sílvio foi deslocada até o local, onde foi confirmada a veracidade da informação, inclusive que o condutor estava preso às ferragens.

Diante da situação, os PMs juntamente com populares que ali passavam e equipe de saúde de Matupi realizaram o trabalho de retirada da vítima com todo o cuidado, pois foi constatado o vazamento de combustível e o risco eminente de incêndio ou explosão do veículo.

Devido as dificuldades para remoção e também não existir equipamentos adequados para isso, foi solicitada de um empresário local uma máquina escavadeira para que fosse possível movimentar a cabine e realizar o resgate com segurança.

Confira o momento do resgate:

Com a remoção bem sucedida, a vítima foi conduzida até o posto de saúde local e posteriormente encaminhada ao Hospital Regional de Humaitá para realização de exames clínicos mais detalhados.

Até o fechamento desta edição não foi informado o estado de saúde da vítima.

REPORTAGEM: EDY LIMA