PM flagra trio com cadáver escondido em porta-malas de carro na zona sul

Policiais militares da 3ª e 1ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) flagraram um trio com um cadáver escondido no porta-malas de um carro na noite de sexta-feira (28/02), no Petrópolis, zona sul de Manaus. Uma denúncia anônima levou ao início de varreduras das equipes policiais pelo bairro, às 21h50. O veículo onde eles estavam foi abordado na rua Major Izidoro.

Foram presos dois homens, de 32 e 18 anos, e um adolescente de 17 anos foi apreendido. Inicialmente, o homem que conduzia o veículo disse aos policiais que teria recebido a quantia de R$ 100 para transportar um “animal podre”. O caso foi registrado no 1 Distrito Integrado de Polícia (DIP), que fica na Praça 14, zona sul.

O corpo do sexo masculino está no Instituto Médico Legal (IML) e ainda não foi identificado. A vítima foi morta por ferimento de arma branca e estava em avançado estado de putrefação, envolvido em um lençol branco quando encontrado pelos policiais. Segundo o IML, ele estava vestido com uma calça jeans, camisa e bermuda cinza e cueca estampada com estrela.

De acordo com levantamento no Sistema Integrado de Segurança Pública (Sisp), dos três envolvidos no caso, o homem de 32 anos já teve outra passagem policial por receptação qualificada. O trio vai responder pelo homicídio e também foi autuado, em flagrante, por ocultação de cadáver.

*Com informações da assessoria