PM apreende material que seria utilizado por ‘piratas dos rios’ em Amaturá

Policiais da 3ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), do município de Amaturá (a 1.251 quilômetros de Manaus), apreenderam munições, gasolina, material para pesca, acampamento e outros objetos em uma comunidade, nas proximidades do município. A apreensão do material, que supostamente pertencia a ‘piratas dos rios’, ocorreu na tarde da última quarta-feira (19/08).

Moradores da comunidade Ilha do Barata relataram aos policiais que haviam visto um grupo de pessoas coagindo proprietários de uma fazenda naquela região. Os policiais foram até o local indicado pela denúncia e, assim que os infratores perceberam a presença da guarnição, fugiram.

Durante as buscas no intuito de localizar e capturar os suspeitos, os policiais encontraram mais de 30 munições de diversos calibres, cerca de 250 litros de gasolina armazenados em galões, um motor, balaclavas, material para pesca e acampamento, sacos de plástico, roupas e mantimentos.

O material apreendido foi levado à Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Amaturá.

