​Pleno do TCE-AM aprecia 70 processos nesta terça-feira

O Pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará, nesta terça-feira (10), 70 processos durante a 16ª Sessão Ordinária. Dos processos a serem julgados, serão apreciadas 12 prestações de contas de gestores jurisdicionados.

A sessão começa às 10h, e contará com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal (YouTube, Facebook e Instagram).

Serão apreciados, também, 26 recursos de gestores e ex-gestores que tentam modificar as decisões proferidas pelo Pleno.

Das prestações de contas em pauta, constam a do prefeito de Novo Airão em 2019, Roberto Frederico Paes; da secretária de Estado do Trabalho em 2018, Neila Maria Azrak; da secretária de Cultura e Economia Criativa em 2020, Ana Katia da Silva, e do gestor de Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Presidente Figueiredo em 2019, Ozimar Costa dos Santos.

Ainda serão julgadas 19 representações, sete embargos de declaração, três denúncias, duas auditorias, e uma tomada de contas.

