Plataforma EscolegisCMM tem aprovação de alunos que voltaram ao mercado

A EscolegisCMM, plataforma de Ensino a Distância da Câmara Municipal de Manaus (CMM), chega ao quarto mês de implantação com relatos positivos de alunos que concluíram os cursos e tiveram seus currículos impulsionados com a inclusão de mais qualificação profissional para enfrentar o mercado de trabalho, cada vez mais restrito e exigente.

Segundo a diretora da Escola do Legislativo da CMM, Debora Cavalcante, os cursos até agora campeões de procura foram os de Informática, Auxiliar de Logística, Inglês Básico e Assistente Administrativo. A previsão é que até dezembro deste ano sejam oferecidos no total mais de cem cursos.

“São 25 mil vagas distribuídas todos os meses, em cursos onde o aluno tem a oportunidade de assistir às aulas online ou, se não tiver pacote de dados, baixar as aulas quando tiver uma rede wifi disponível e acompanhar tranquilo de casa”, destaca a diretora da Escola do Legislativo.

Foi assim, baixando as aulas numa rede wifi comunitária e depois assistindo às aulas em casa, que a autônoma Gicele Ponciano de Brito, de 32 anos, moradora do bairro Santa Etelvina, já concluiu três cursos oferecidos pela EscolegisCMM. “Fiz com muito foco e disciplina, baixava os cursos e assistia em casa. Ampliei meus horizontes”, contou. “Agora já estou matriculada no curso de Preparatório para Concursos Públicos, ansiosa para que março já chegue para começar”.

A professora de ensino médio Mariana Azevedo Franco, de 33 anos, moradora do bairro Novo Aleixo, é só elogios ao curso de Gestão de Pessoas. “Professor tinha didática excelente e baixei uma apostila maravilhosa. Fazia tempo que não fazia um curso de reciclagem profissional tão bom”, disse. Mariana disse que o curso em EaD tanto por conta da pandemia como pelo fato de ter filhos pequenos foi perfeito para seu momento. “Quem tem de conciliar trabalho e filhos encontra nos cursos online seu meio para se qualificar ou reciclar, já que seria impossível se deslocar de casa”.

Atualmente em busca de emprego fixo, a autônoma Sandra Barbosa Costa, de 40 anos, moradora do Centro, fez o curso de Linguagem Brasileira de Sinais (Libras) oferecido pela EscolegisCMM em janeiro. “Fui bem surpreendida pela didática muito boa e pela apostila oferecida”, destacou. Agora se inscreveu no curso de Técnicas para Currículo, Entrevista e Apresentação Pessoal, que começa em março. “Cursos desse nível de qualidade particulares, pagos, seriam impossíveis para mim que estou sem renda fixa, agora estarei sempre atenta para os novos cursos no site”.

A pedagoga Keitiane Vinente Silva, de 35 anos, também já concluiu dois cursos da EscolegisCMM. Ela escolheu Monitor de Escolas e Libras enquanto ainda não está atuando na área. “Eu já recomendei para vários amigos e familiares e ainda quero fazer outros. Isto enriquece o nosso currículo e é importante sempre não parar de estudar”, destacou, Keitiane, que hoje atua na área de atendimento em uma livraria em Manaus, mas sua meta é atuar como pedagoga.

Para saber mais sobre os cursos oferecidos, basta acessar http://www.escolegiscmm.com.br. As inscrições para os cursos de abril serão abertas no próximo dia 15.

*Com assessoria