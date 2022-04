Plataforma conecta pacientes a serviços de saúde com preços populares

Fapeam apoia criação da plataforma desenvolvida com recursos do Programa Centelha I e já atende a cerca de 8 mil pessoas

Conectar pessoas a consultas e exames de diagnóstico, 24 horas por dia, com apenas poucos cliques na tela do smartphone. Essa é a premissa da plataforma Saves, uma ferramenta moderna que promete atender a população amazonense com preços populares. A novidade foi desenvolvida com apoio do Governo do Estado, por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Amazonas (Fapeam), com recursos do Programa Centelha I.

De acordo com o empreendedor Luiz Bichara, criador da plataforma, a ideia surgiu em 2017, ainda quando trabalhava junto a um convênio médico na capital amazonense. Ele explica que com a vivência na profissão veio a necessidade de levar para o ambiente digital, o trabalho que era feito manualmente.

A plataforma conta com um marketplace com várias clínicas que oferecem seus serviços pelo aplicativo.

Atualmente a plataforma atende cerca de 8 mil pessoas, disponibilizando o acesso a 15 clínicas com mais de 200 exames em 23 especialidades.

“Na plataforma Saves é feito o agendamento, ela oferece o desconto para as pessoas e também os exames de diagnóstico, tudo pelo aplicativo. A pessoa não precisa estar ligando pra clínica nem perguntando preço porque está tudo no aplicativo”, detalha Bichara.

A plataforma também permite que o paciente informe dados genéticos, histórico médico, rotina alimentar, entre outros dados que poderão ser cruzados pelo algoritmo da predição que, ao final, alertarão aos pacientes seus índices de riscos e predisposição a certos tipos de doenças para que assim seja feito o tratamento preventivo.

O acesso a plataforma, no momento, está limitado a usuários do sistema Android. Para ter acesso ao aplicativo é necessário fazer o download através da Play Store, diretamente no celular.

Parceria

Recentemente a Saves firmou uma parceria com a DNA Club, marca do Grupo DNA, para trazer ao estado o serviço de mapeamento genético. A união permitirá que pacientes com cadastro na plataforma possam adquirir exames genéticos da DNA Club diretamente pelo aplicativo, recebendo um kit de coleta de amostra genética em casa. Com estes exames é possível analisar predições de doenças, além de indicar resposta a determinados alimentos, tratamentos e até à rotina de treinos físicos.

Centelha

As inscrições para o Programa Centelha 2 Amazonas do Governo do Estado, por meio Fapeam, estão abertas até o dia 19/05. O edital irá apoiar 50 propostas de inovação com até R$60 mil, por projeto, para a geração de empresas de base tecnológica. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas em https://am2.programacentelha.com.br.

