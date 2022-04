‘Plantão Tira Dúvidas’ ajuda contribuintes de Manaus na declaração do IR

Faltando exatamente 30 dias para o final do prazo de entrega da declaração de Imposto de Renda 2022 (IR), a Universidade Nilton Lins promove a partir de hoje (1º) o ‘Plantão Tira-Dúvidas’ para orientar, esclarecer e auxiliar os contribuintes de Manaus ao correto preenchimento da Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Física.

Os atendimentos são gratuitos e serão feitos por professores e alunos treinados do curso de Ciências Contábeis da instituição em dois horários: pela manhã, de segunda a quinta-feira, no horário de 8h às 12h, na sala 226 da Universidade; e no período da noite, a partir das 18h20màs 21h00m em todos os dias da semana (com exceção dos sábados, domingos e feriados) na sala 116.

De acordo com a coordenadora do curso de Contabilidade da Nilton Lins, Renata da Costa Sales, a Universidade já realiza este projeto para a comunidade há mais de 15 anos e ao longo deste tempo, as principais dúvidas e questionamentos dos contribuintes são referentes a declaração de dependentes e os critérios e obrigatoriedades exigidos na documentação do IR.

Ainda segundo a professora, os contribuintes poderão fazer a declaração pelo formato on-line, em aparelhos celulares e tablets.

Porém aos contribuintes que optarem pela declaração nestes sistemas devem estar atentos pois a ferramenta é aconselhável para declarações mais simplificadas, sendo aconselhável o uso da versão “programa para computador”, para declarações mais detalhadas, fazendo o download do programa no site oficial da Receita Federal.

“No Plantão Tira-Dúvidas também iremos dispor de computadores para mostrar aos contribuintes, o layout do sistema bem como, as funções e informações importantes no momento de preencher a documentação”, acrescentou Renata Sales.

Este ano o Imposto de Renda completa 100 anos de existência e o prazo final para envio das declarações é até às 23h59 (horário de Brasília) do dia 29 de abril. Quem perder o prazo está sujeito a uma série de sanções, desde a restrição do CPF, a multas de 1% a 20% sobre o imposto devido.

Com informações da assessoria da Universidade Nílton Lins