Planejamento Estratégico aponta rumos para o Inpa até 2031

O Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/MCTI) publicou o Plano Diretor da Unidade (2021-2025) e o Direcionamento Estratégico (2021-2031), que indicam caminhos que a instituição percorrerá na próxima década. As ferramentas de planejamento e gestão priorizam entregas científicas, tecnológicas e de inovação para a sociedade, contribuindo para a preservação e o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

A Direção do Inpa em breve fará uma reunião com a comunidade interna de apresentação do Direcionamento Estratégico e do Plano Diretor, além das ações que serão entregues pelas coordenações no ano de 2022.

Os documentos completos e aprovados podem ser consultados no site www.gov.br/inpa, enquanto a Portaria Inpa nº 244, de 18 de outubro de 2021 com as diretrizes gerais do Direcionamento Estratégico foi publicada no Diário Oficial da União. A Estratégia 2031, formada pelos dois documentos, foi construída de forma colaborativa, a partir da consolidação de uma visão coletiva, que contou com a participação da direção, coordenações, servidores, parceiros e instituições da Amazônia brasileira.

A condução dos trabalhos foi feita por um Grupo Gestor, presidido pela coordenadora de Ações Estratégicas, Hillândia Brandão, e a capacitação ficou a cargo da empresa de consultoria Open Educação e Estratégia Corporativa. Por causa da pandemia da Covid-19, as diversas reuniões de trabalho entre 2020-2021 foram virtuais, um desafio a mais no processo.

Na Estratégia 2031, o Inpa explicitou a sua atuação em cinco linhas estratégicas, que são ações de gestão e estratégias que aconteciam, mas que agora ganham força por serem transversais ao Instituto. As linhas estratégicas, todas focadas na perspectiva de resultados para a Amazônia, são as Bases científicas e tecnológicas, a Formação de pessoas, o Subsídio a políticas públicas, a Socialização do conhecimento e os Serviços e tecnologias.

“A principal mudança para a próxima década é investir no desenvolvimento sustentável, tecnológico e na Inovação, valorizando a biodiversidade amazônica e transformando o conhecimento gerado em benefício da qualidade de vida, contribuindo assim para o desenvolvimento social, econômico e ambiental”, disse a diretora do Inpa, Antonia Franco. “Mas sem perder de vista a necessidade de continuar construindo a base de conhecimentos sobre a Amazônia, por ser uma região onde ainda há muito a se descobrir e compreender”, completou.

O Direcionamento Estratégico está ancorado em 18 objetivos, os quais orientam o que deve ser feito para que o Inpa fortaleça suas ações locais que impactem globalmente, e seu desempenho será monitorado por meio de 55 indicadores. Desses 18, dez objetivos estratégicos e 22 indicadores de desempenho foram priorizados para serem alcançados já pelo PDU 2021-2025. Dinâmicos, os documentos permitem correções e redirecionamento de rumos periodicamente, mediante medição dos indicadores.

Para Hillândia Brandão, a elaboração dos documentos trouxe ganhos institucionais, como a possibilidade de identificar a situação atual, visualizar cenários e fazer análise sobre o futuro do Inpa. “Vejo que estes documentos trarão ganhos para o nosso Instituto, no que diz respeito à governança, melhorias dos processos e fluxos internos, e critérios, como transparência, modernidade, economicidade e avaliação de resultados; ações estas que devem ser observadas na tomada de decisões”, contou a presidente do Grupo Gestor, destacando que a implantação da Estratégia Inpa 2031 exige que todas as unidades e servidores estejam alinhados e comprometidos com o referencial estratégico institucional planejado para os próximos dez anos.

Programas Institucionais de Pesquisa

A partir dos focos de pesquisa, foram identificados três Programas Institucionais para dar o pontapé ao novo PDU. Eles priorizam a interdisciplinaridade das pesquisas, a cooperação científica internacional, as iniciativas de pós-graduação existentes, o desenvolvimento e promoção da inovação social e tecnológica e a popularização e transferência do conhecimento científico.

Um dos é o “Programa de Bases Científicas e Tecnológicas em biodiversidade, conservação e desenvolvimento sustentável para a Amazônia”; outro é o “Programa de Bases Científicas e Tecnológicas em Usos da Terra e Mudança climática para a Amazônia” e o terceiro é o “Programa de Bases Científicas e Tecnológicas em Saúde e bem-estar social para a Amazônia”.

Os programas institucionais demandam articulação entre grupos de pesquisa e coordenações com afinidade em cada tema, para desenvolver suas linhas prioritárias de atuação. Novos programas poderão ser criados a qualquer momento.

Transversalidade

Para a coordenadora de Extensão, a pesquisadora Rita Mesquita, o novo Planejamento do Inpa se distingue por reconhecer a transversalidade de ações, que formam uma rede, e é nesta rede de interações que o Instituto se sustenta. Segundo a coordenadora, se habituou a pensar o Inpa apenas pelo eixo da pesquisa, que é muito importante e um pilar essencial, no entanto é preciso ver que são as ações ligadas à formação de recursos humanos, à socialização do conhecimento e ao impacto sobre políticas públicas que fazem o Inpa se tornar um jogador importante, influenciando o rumo de ações sobre a Amazônia.

“Nós queremos ser protagonistas nas discussões sobre o desenvolvimento sustentável para nossa região, acreditando que a ciência e a inovação vão trazer a chave do sucesso. Isso depende de gente qualificada tecnicamente, mas também de tomadores de decisão bem informados. Então, estamos construindo um grande pacto institucional para sermos cada vez mais relevantes”, destacou Mesquita.

Saiba Mais

O propósito dos documentos é indicar caminhos de construção de um futuro no qual o Inpa, uma instituição com quase 70 anos de atuação na região, seja até 2031 um instituto líder em pesquisas, reconhecido pela comunidade científica e pela sociedade brasileira, por sua excelência e relevância em ações na Amazônia. Apesar da liderança atual, o desafio continua ante as perdas de recursos orçamentários, humanos e de capital intelectual.

DOCUMENTOS:

Direcionamento Estratégico e Plano Diretor da Unidade

https://www.gov.br/mcti/pt-br/rede-mcti/inpa/acesso-a-informacao-lai/institucional

Portaria Inpa nº 244, de 18 de outubro de 2021 – dispõe sobre a missão, visão e valores, os princípios, os temas estratégicos, os objetivos e demais orientações gerais para o Direcionamento Estratégico (2021-2031) do Inpa.

Todos os documentos: https://www.gov.br/mcti/pt-br/rede-mcti/inpa/acesso-a-informacao-lai/institucional

