PL de Rodrigo Guedes que revoga o aumento salarial dos vereadores já tramita na CMM

O projeto de lei 001/21, de autoria do vereador Rodrigo Guedes (PSC), que revoga o aumento de salário de vereadores, aprovado pela legislatura anterior, já está em tramitação nas Comissões da Câmara Municipal de Manaus (CMM).

A lei municipal 481/20, oriunda do PL 370/20, aumentou em 26% o salário dos vereadores passando de R$ 15 mil para R$ 18,9 mil e a medida passa a valer a partir de 2022. O PL do vereador solicita que o salário permaneça no valor de R$ 15 mil.

A medida deve passar, esta semana, pela Comissão de Constituição e Justiça e Redação (CCJR) e se aprovada por esta comissão, será encaminhada à Comissão de Finanças, Economia e Orçamento (CFEO).

Para Rodrigo Guedes, o aumento de salários dos vereadores nesse momento é uma medida inoportuna, tendo em vista a crise econômica e o alto índice de desemprego em decorrência da Covid-19.

“Mesmo que tenha justificativa do ponto de vista técnico, no sentido de que há orçamento aqui da Câmara para este aumento de salário do ponto de vista moral e ético é algo inaceitável”, disse o vereador.

“Estamos em um momento de crise econômica e social muito forte. As pessoas querem ações concretas de moralização da coisa pública. Os vereadores argumentam que estão desde 2012 sem nenhum reajuste salarial. Mas não é o momento, de forma alguma”, concluiu.