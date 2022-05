PL de Belarmino Lins vai instituir o selo “Amigo do Transplante”

Em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), Projeto de Lei, de autoria do deputado Belarmino Lins (Progressistas), quer instituir o selo “Amigo do Transplante” como reconhecimento aos que contribuem, de alguma forma, para o aumento do número de doadores de órgãos e tecidos para o desenvolvimento técnico- científico em transplantes.

De acordo com o parlamentar, caberá à Coordenação da Central de Transplantes do Amazonas a definição dos requisitos e critérios para a seleção dos indicados ao selo, bem como a organização para a sua entrega.

“A doação de órgãos e tecidos consiste na oferta, sem nenhum tipo de lucro, de alguma parte do corpo com o objetivo de ajudar outra pessoa que sofre com determinado problema de saúde e necessita de um transplante. A doação de órgãos pode ocorrer tanto em vida quanto após a morte de um indivíduo, a depender do órgão que será doado”, diz Belarmino na justificativa do PL.

Trata-se, conforme o líder progressista, “de uma forma de ajudar outras pessoas que estão sofrendo com problemas de saúde que exigem, como solução, o transplante. Na insuficiência renal crônica avançada, por exemplo, o transplante renal é uma alternativa para garantir-se a melhora na qualidade de vida do indivíduo e até mesmo sua sobrevivência. Sendo assim, a doação de órgãos é uma forma de salvar vidas e, portanto, um ato de amor ao próximo”.

