Pinguins ameaçados de extinção são mortos por enxame de abelhas

Sessenta e três pinguins africanos ameaçados de extinção foram mortos por um enxame de abelhas em um caso raro perto da Cidade do Cabo, uma das maiores cidades da África do Sul, segundo profissionais que trabalham com a preservação de aves na região.

Os pinguins protegidos, que viviam em uma colônia em Simonstown, foram encontrados com várias picadas de abelha. Não havia outros ferimentos nos animais, segundo os relatos.

Funcionários de parques nacionais disseram à BBC que este foi o primeiro ataque do tipo que se tem notícia na mundialmente famosa Boulders Beach, que atrai cerca de 60 mil visitantes por ano.

“Em geral, os pinguins e as abelhas coexistem”, explica Alison Kock, bióloga marinha da agência de parques nacionais da África do Sul (SANParks). “Abelhas não picam a menos que sejam provocadas. Estamos trabalhando com a suposição de que um ninho ou colmeia na área foi perturbado e fez com que uma massa de abelhas fugisse do ninho, virasse um enxame e se tornassem agressivas.”

Segundo essa explicação, “infelizmente as abelhas encontraram um grupo de pinguins em seu caminho de voo.” (BBC)